Кандидатов выведут в эфир

План работы предвыборного штаба Владимира Путина будет утвержден 15 января, об этом «Известиям» рассказали два собеседника в штабе. К этому времени планируется запустить основные информационные ресурсы, в том числе сайт. Об участии в предвыборных дебатах Владимира Путина речь пока не идет: сопредседатель штаба Елена Шмелева заявила «Известиям», что «принять такое решение может только сам кандидат». Другие участники предвыборной гонки заявили «Известиям», что примут участие в дебатах. В Центризбиркоме «Известиям» сообщили, что жеребьевка эфирного времени пройдет в середине февраля.

Эфир поделят поровну

Вопрос личного участия в дебатах Владимира Путина не рассматривается штабом. Такое решение может принять только сам кандидат. Об этом «Известиям» сообщила сопредседатель штаба Елена Шмелева.

— Участвовать или не участвовать в дебатах — это сугубо индивидуальное право самого Владимира Путина. Только он может решить этот вопрос, — заявила она «Известиям».

На президентских выборах 2012 года Владимир Путин не принимал участие в дебатах лично, выбрав своих представителей.

Собеседники «Известий» в штабе сообщили, что план его работы будет утвержден 15 января. К этому времени планируется запустить основные информационные ресурсы, в том числе сайт. Общественная приемная штаба начнет работать 14 января.

В Центризбиркоме России «Известиям» заявили, что жеребьевка эфирного времени для дебатов пройдет в середине февраля. Член ЦИК Александр Клюкин, который на парламентских выборах 2016 года занимался распределением эфирного времени, сообщил, что до 31 января кандидаты будут собирать подписи, затем они пройдут проверку и только потом будут окончательно утверждены кандидаты, чьи фамилии попадут в бюллетени.

— Вот когда они определятся, тогда и распределим. Работа будет проведена в кратчайшие сроки, не более трех суток. Все кандидаты находятся в равных условиях и получат одинаковое количество бесплатного времени, — уточнил он.

Телеканалы не определились

На федеральных телеканалах пока не раскрывают детали проведения предвыборных дебатов в эфире.

— Официальная информация о дебатах на нашем телеканале будет опубликована на нашем сайте в понедельник, 15 января, — сказали «Известиям» в пресс-службе «ТВ Центра».

На телеканале «Россия» пока не смогли ответить, в каких форматах собираются проводить дебаты и кто станет ведущим. «Определенность появится только в середине февраля», — заявили в пресс-службе телеканала. На «Первом» не стали комментировать тему.

В то же время два сотрудника федеральных телеканалов в беседе с «Известиями» предположили, что формат программ и фамилии ведущих определят в ближайшее время.

— На самом деле в середине следующей недели, скорее всего, уже будет ясность, — сказал один из собеседников.

Другой сотрудник телеканала отмечает, что на прошлых выборах решение о ведущем и форматах «принималось в последний момент».

Однако по мнению самих кандидатов персона ведущего не имеет большого значения.

Участвовать планируют все

О планах принять участие в дебатах «Известиям» сообщили большинство кандидатов, чьи документы уже принял Центризбирком. Среди них — председатель ЛДПР Владимир Жириновский, кандидат от КПРФ Павел Грудинин, телеведущая Ксения Собчак, а также лидеры «Яблока» и «Партии Роста» Григорий Явлинский и Борис Титов.

— Мне есть о чем поговорить со всеми кандидатами, но особенно я хочу, чтобы в дебатах со мной участвовал Владимир Путин, — отметила Собчак. — Чем более непредвзятыми и объективными будут модераторы, тем лучше. Хотя на современном федеральном телевидении это, конечно, из области фантастики, — заявила она.

Григорий Явлинский также хотел бы встретиться с основным кандидатом, с остальными соперниками он готов дебатировать «по обстановке». Похожей позиции придерживается Павел Грудинин, который идет на выборы от КПРФ. Помимо Владимира Путина, он предпочел бы дискутировать с Григорием Явлинским, так как у того «есть своя программа».

— У Собчак программы как таковой нет, поэтому бессмысленно с ней разговаривать, — заявил кандидат от КПРФ.

Председатель ЛДПР Владимир Жириновский напомнил, что всегда участвует в дебатах, хотя его и не устраивает их формат.



— Их никто не проводит сейчас по-настоящему. Стараются поставить несколько человек сразу, ведущий задает вопрос по какой-то узкой теме, например, сельское хозяйство, — и только по этой теме можно говорить. А так, чтобы сталкивались мнения, политические позиции — это боятся. Боятся, конечно, прежде всего меня, — уверен лидер либерал-демократов.

Мнения экспертов

Для зрителей важно не только шоу, но и содержательный момент, отмечает ведущий программы «Время покажет» Анатолий Кузичев, который вел дебаты перед выборами в Госдуму. По его мнению, с этой точки зрения «политики старой школы», такие как Григорий Явлинский или отказавшийся от участия в гонке лидер КПРФ Геннадий Зюганов, выигрывают у новых кандидатов в содержательности.

— Ксения Собчак — безусловно, человек яркий, но содержательная часть слабая на мой непритязательный вкус, — сказал Анатолий Кузичев.

Павла Грудинина он называет человеком «импозантным во всех смыслах».

— Но опять же его советники не доработали по поводу целого ряда проблем, таких как внешняя политика. А вот Григорий Явлинский, хотя это не мой кандидат, в политике уже долгие годы и говорит совершенно конкретные вещи, — отметил он.

Заведующая Лабораторией политических исследований НИУ ВШЭ Валерия Касамара полагает, то теледебаты сегодня — простой способ для зрителей познакомиться с политическими игроками, поскольку большинство избирателей не читает предвыборных программ.

— В теледебатах есть элементы соревнования, по своему жанру они достаточно близки к востребованному сегодня у молодежи формату — рэп-баттлам. Другой вопрос, что в современной российской политике очень мало ярких и харизматичных ораторов. И жанр этот для участников очень сложный, здесь нет заранее написанного сценария, и твой оппонент легко может повлиять на твой имидж, — пояснила она.

Состоятельность кандидатов на предвыборных дебатах может существенно повлиять на их рейтинги, считает глава фонда ИСЭПИ Дмитрий Бадовский. Но много зависит от того, как будет организована процедура.

— Дебаты в принципе — символ интриги, конкурентности, соревновательности на выборах. Это очень важная процедура, — отметил Дмитрий Бадовский. — Она может работать на повышение интереса к выборам, мобилизацию сторонников тех или иных кандидатов и мобилизацию избирателей в целом. При правильной организации дебаты работают как смысловой центр выборов и задает повестку.

Выборы президента пройдут 18 марта.