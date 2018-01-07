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7 млн новых избирателей примут участие в выборах президента РФ

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Фото: РИА Новости/Мария Сибирякова
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Председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ Элла Памфилова заявила, что около 7 млн человек впервые будут голосовать на выборах президента России.

«Особое внимание также уделяем той категории, которая в первый раз пойдет на выборы. А это, по предварительным данным, около 7 млн молодых людей, которые еще не голосовали», — приводит слова Памфиловой агентство городских новостей «Москва».

Ранее сообщалось, что стартовал сбор подписей за самовыдвижение действующего президента страны Владимира Путина.

Совет Федерации назначил очередные выборы главы государства на 18 марта 2018 года. Предвыборная кампания официально стартовала 18 декабря.

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