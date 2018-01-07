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ЦИК завершает прием документов у самовыдвиженцев на выборы президента РФ

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Центризбирком России 7 января завершает прием документов, необходимых для выдвижения на выборы президента РФ кандидатов-самовыдвиженцев. 

«Центризбирком 7 января ждет самовыдвиженцев с документами до полуночи», — сказал ТАСС член ЦИК Евгений Шевченко.

Ранее сообщалось, что ЦИК получил уведомления о планах выдвинуть кандидатов в президенты РФ от 21 партии и 43 самовыдвиженцев.

Ранее председатель ЦИК Элла Памфилова заявила, что около 7 млн человек впервые будут голосовать на выборах президента России.

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