Песков обещал огласить дату послания Путина Федеральному собранию дополнительно

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что послание президента РФ Владимра Путина Федеральному собранию состоится, о дате сообщат дополнительно.

Об этом официальный представитель заявил в пятницу, 26 января.

«Никакой законодательной обязанности оглашения послания до географического завершения текущего года нет. Это послание будет оглашено. Сроки мы назовем», — отметил Песков.

19 января портал iz.ru сообщил, что Путин выступит с посланием Федеральному собранию в начале февраля.

По мнению экспертов, в 2018 году обращение президента будет носить программный характер и в нем будет сказано не только о задачах ближайшего года, но и о стратегических приоритетах развития страны на среднесрочный и долгосрочный период.