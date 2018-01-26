Песков назвал повестку встречи Волкера и Суркова в Дубае

Повестка встречи спецпредставителя Госдепартамента по Украине Курта Волкера с помощником президента РФ Владиславом Сурковым будет достаточно свободной, сообщил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Встреча представителей двух стран пройдет 26 января в Дубае.

«Повестка дня достаточно свободная — сверка часов и обмен мнениями по «зависшим вопросам». Ожидать каких-то результатов вряд ли возможно, да и не следует, наверное», — заметил пресс-секретарь российского лидера.

Ранее Курт Волкер и Владислав Сурков встречались 21 августа в Минске, 7 октября и 13 ноября в Белграде.

Накануне, 25 января, спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер сообщил, что Вашингтон принял решение поставить Киеву противотанковые комплексы Javelin из-за отказа России принять меры по прекращению конфликта в Донбассе.