Волкер объяснил решение США поставить Украине комплексы Javelin

США одобрили решение поставлять Украине противотанковые комплексы Javelin после отказа России принять меры по прекращению конфликта в Донбассе.

Информацию об этом распространил в четверг, 25 декабря, спецпредставитель США по вопросам Украины Курт Волкер.

«При отсутствии прогресса в переговорах крайне важно осознавать, что Украине необходимо быть успешной страной. У нее есть право защищаться, она — часть международного сообщества, и мы будем это поддерживать», — цитирует его РБК.

При этом Волкер особо подчеркнул, что считает Россию участником конфликта в Донбассе. Москва всегда отрицала это.

Украина на протяжении нескольких последних лет добивалась от США поставки новых вооружений, в том числе противотанковых ракетных комплексов Javelin.

17 января президент Украины Петр Порошенко заявил, что поставки противотанковых ракетных комплексов Javelin на Украину будут оплачены из бюджета США.