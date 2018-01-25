Американский генерал удивился оборонной политике Украины

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, отставной генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал о посещении знаменитого Харьковского танкового завода, а также поведал о том, что его удивляет в политике Украины в оборонной сфере.

«Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это?» — «Это на экспорт». — «Экспорт? Вы просите Javelin [противотанковые комплексы производства США], а сами экспортируете танки?» — приводит слова военного «Голос Америки».

Ходжес связал недостаточную координацию в оборонной сфере Украины с нехваткой прозрачности. По его мнению, страна может производить «очень хорошие вещи», но ее экономика построена так, что «они не покупают, не могут себе позволить».

Однако в 2018 году гособоронзаказ Украины увеличили на 37% по сравнению с прошлым годом. Планируется, что украинская армия получит в четыре раза больше противотанкового вооружения, средств радиоэлектронной борьбы — втрое больше, а антиснайперских комплексов — в десять раз.

В середине января о потребностях ВСУ проговорился украинский журналист. По его данным, в списке необходимого числятся 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар» и сотни беспилотников.