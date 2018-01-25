Прямой эфир

Американский генерал удивился оборонной политике Украины

0
Фото: ТАСС/Ingo Wagner
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Бывший командующий сухопутными войсками США в Европе, отставной генерал-лейтенант Бен Ходжес рассказал о посещении знаменитого Харьковского танкового завода, а также поведал о том, что его удивляет в политике Украины в оборонной сфере.

Дорогая игрушка для бедной армии
Сможет ли поставка американского ПТРК Javelin изменить расклад сил в Донбассе

«Я заметил на другой стороне территории завода целый ряд блестящих новых танков. Я спросил: «Что это?» — «Это на экспорт». — «Экспорт? Вы просите Javelin [противотанковые комплексы производства США], а сами экспортируете танки?» — приводит слова военного «Голос Америки».

Ходжес связал недостаточную координацию в оборонной сфере Украины с нехваткой прозрачности. По его мнению, страна может производить «очень хорошие вещи», но ее экономика построена так, что «они не покупают, не могут себе позволить».

Однако в 2018 году гособоронзаказ Украины увеличили на 37% по сравнению с прошлым годом. Планируется, что украинская армия получит в четыре раза больше противотанкового вооружения, средств радиоэлектронной борьбы — втрое больше, а антиснайперских комплексов — в десять раз.

В середине января о потребностях ВСУ проговорился украинский журналист. По его данным, в списке необходимого числятся 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар» и сотни беспилотников.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Закупленные Кличко «новейшие европейские» трамваи оказались российскими
Пушков назвал Совет Европы «площадкой для истерик» Украины

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017