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Пушков назвал Совет Европы «площадкой для истерик» Украины

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Фото: Global Look Press/Wiktor Dabkowski
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Украина никогда не выйдет из Совета Европы (СЕ), поскольку не хочет потерять плацдарм для своих истерик. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.

«Украина угрожает выйти из СЕ в случае возвращения России в ПАСЕ. Ни за что не уйдет, ибо потеряет важную площадку для истерик. Мелкий шантаж», — написал парламентарий в своем Twitter.

23 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине. Документ также содержит требование от РФ прекратить «военную поддержку» конфликта в Донбассе и перестать признавать паспорта граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР.

По мнению сенатора Владимира Джабарова, требования по Донбассу — очередная попытка ПАСЕ «пыжиться».

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