Пушков назвал Совет Европы «площадкой для истерик» Украины
Украина никогда не выйдет из Совета Европы (СЕ), поскольку не хочет потерять плацдарм для своих истерик. Такое мнение высказал сенатор Алексей Пушков.
«Украина угрожает выйти из СЕ в случае возвращения России в ПАСЕ. Ни за что не уйдет, ибо потеряет важную площадку для истерик. Мелкий шантаж», — написал парламентарий в своем Twitter.
23 января Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) призвала международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине. Документ также содержит требование от РФ прекратить «военную поддержку» конфликта в Донбассе и перестать признавать паспорта граждан самопровозглашенных ДНР и ЛНР.
По мнению сенатора Владимира Джабарова, требования по Донбассу — очередная попытка ПАСЕ «пыжиться».