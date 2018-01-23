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ПАСЕ призвала созвать международную гуманитарную конференцию по Украине

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Фото: Global Look Prees/Elyxandro Cegarra
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Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании во вторник, 23 января, приняла резолюцию, в которой призывает международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине.

Резолюцию под названием «О гуманитарных последствиях войны на Украине» внес на рассмотрение литовский парламентарий Игидиус Варейкис. Документ в том числе содержит призывы к РФ и Украине и ко «всем воюющим сторонам».

Кроме того, ПАСЕ призывает Банк развития Совета Европы разработать доступные кредиты для поддержки жилищных проектов для уязвимых людей на Украине, в том числе временно перемещенных лиц, передает «РИА Новости».

Портал iz.ru писал о заявлении вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что резолюции ПАСЕ, касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда. Парламентарий добавил, что воссоединение Крыма с Россией — исторический факт.

Напомним, в 2014 году ПАСЕ лишила российскую делегацию основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом.

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