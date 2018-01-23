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Толстой заявил, что резолюции ПАСЕ по Крыму не будут исполнены никогда

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Фото: РИА Новости/Рамиль Ситдиков
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Резолюции Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда.

Об этом заявил вице-спикер Госдумы Петр Толстой во вторник, 23 января.

«Резолюции ПАСЕ в достаточно большей своей части (во всяком случае, в том, что касается русского Крыма) никогда не будут исполнены», — цитирует его ТАСС.

Он добавил, что воссоединение Крыма с Россией — исторический факт.

В 2014 году российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий из-за событий на Украине и воссоединения РФ с Крымом.

РФ лишили возможности голосовать в ассамблее, а также отстранили от участия в работе руководящих органов ПАСЕ.

11 января глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий сообщил, что российская сторона не будет приглашать на президентские выборы в 2018 году наблюдателей от Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ). 

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