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ПАСЕ утвердила нового председателя

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Фото: Getty Images/NurPhoto
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Новым председателем Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) утвердили итальянца Микеле Николетти.

Процедура прошла в понедельник, 22 января, в Страсбурге.

«(Действующий. — Ред.) председатель остается на своем посту до открытия следующей очередной сессии», — цитирует «РИА Новости» правила процедуры.

Сами выборы прошли без голосования, поскольку другой кандидатуры на должность председателя выставлено не было.

Отмечается, что итальянец возглавлял социалистическую группу в ПАСЕ.

16 января Совет Федерации и Государственная дума официально уведомили Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) о неучастии российской делегации в работе январской сессии организации.

Письмо руководству ПАСЕ подписали спикеры палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Указанная в письме причина решения — дискриминация делегации РФ.

Российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В частности, представители РФ лишены возможности голосовать и отстранены от участия в руководящих органах ПАСЕ.

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