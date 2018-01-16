Российский парламент уведомил ПАСЕ о неучастии в следующей сессии

Совет Федерации и Государственная дума официально уведомили Парламентскую ассамблею Совета Европы (ПАСЕ) о неучастии российской делегации в работе январской сессии организации.

Письмо руководству ПАСЕ подписали спикеры палат Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин. Указанная в письме причина решения — дискриминация делегации РФ.

Документ направлен в ПАСЕ за неделю до январской сессии, сообщает «РИА Новости» со ссылкой на свой источник.

Напомним, российская делегация в ПАСЕ лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. В частности, представители РФ лишены возможности голосовать и отстранены от участия в руководящих органах ПАСЕ.

Россия приостановила выплаты взноса в Совет Европы и предложила внести в регламент ПАСЕ запрет на лишение полномочий национальных делегаций.