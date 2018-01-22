Пушков предложил Украине внести взнос в Совет Европы за Россию

Российский сенатор Алексей Пушков ответил на заявление генсека Совета Европы (СЕ) Турбьена Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов и предложил переложить эту обязанность на Украину.

«В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но пока права России в ПАСЕ (Парламентская ассамблея Совета Европы. — iz.ru) не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина», –– написал Пушков в Twitter.

В СЕ ждут в феврале очередного взноса России. Но, пока права России в ПАСЕ не восстановлены, взноса не будет. Пусть за нас платит Украина. — Алексей Пушков (@Alexey_Pushkov) 22 января 2018 г.

22 января Ягланд с трибуны ПАСЕ заявил о том, что Россия, как и все страны — члены Совета Европы, обязана платить взносы, в частности в феврале этого года.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с РФ. Так, у российской стороны отобрали право голосования и отстранили от участия в работе руководящих органов.

После этого РФ заявила, что не станет работать в ПАСЕ на таких условиях и принимать участие в 2016–2017 годах в ассамблее из-за русофобских настроений в Страсбурге.

Также Россия приостановила выплаты взносов в Совет Европы и предложила внести в регламент ассамблеи запрет на лишение полномочий никаких национальных делегаций.

Ранее стало известно, что РФ не будет направлять свою делегацию на январскую сессию ПАСЕ.