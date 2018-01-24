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Совфед счел требования по Донбассу бессмысленными потугами ПАСЕ

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Фото: ТАСС/Красильников Станислав
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Требования по Донбассу — очередная попытка пыжиться, заявил порталу iz.ru первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров.

Парламентская ассамблея Совета Европы (ПАСЕ) на заседании во вторник, 23 января, приняла резолюцию, в которой призывает международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине.  Документ содержит требование от России прекратить «военную поддержку незаконных вооруженных формирований» в ДНР и ЛНР. ПАСЕ также призвала Москву перестать признавать паспорта самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.  Ранее российская делегация отказалась участвовать в январской сессии Парламентской ассамблеи. 

«Это попытка пыжиться в очередной раз. И показать, что этот орган что-то решает. Во-первых, мы реально приостановили свое членство в Парламентской ассамблее. Поэтому в наше отсутствие принимать какие-то резолюции и что-то решать — это, как говорится, они сами себя веселят», — сказал Джабаров.

Резолюция ПАСЕ не приемлема для России, считает сенатор.

«Для нас эта резолюция абсолютно не приемлема, потому что граждане ДНР и ЛНР, не имея паспортов, лишаются элементарных человеческих прав. Мы вынуждены признавать эти паспорта, иначе эти люди будут не понятно кем. Украинские паспорта просрочены, новых не выдают. И эти люди оказались бомжами государственными», — отметил Джабаров.

Портал iz.ru писал о заявлении вице-спикера Госдумы Петра Толстого о том, что резолюции ПАСЕ, касающиеся российского Крыма, не будут исполнены никогда. Парламентарий добавил, что воссоединение Крыма с Россией — исторический факт.

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