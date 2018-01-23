Пушков прокомментировал резолюцию ПАСЕ о последствиях войны на Украине

Российский сенатор Алексей Пушков прокомментировал принятие Парламентской ассамблеей Совета Европы (ПАСЕ) резолюции «о гуманитарных последствиях войны на Украине», в которой Россию призывают «прекратить финансовую и военную поддержку» самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республик.

«В ПАСЕ никак не могут понять, что в отсутствии России любые резолюции не имеют вообще никакого смысла: взывать к отсутствующему бесполезно», — написал сенатор в Twitter.

Ранее стало известно, что принятая резолюция призывает международное сообщество созвать гуманитарную конференцию по Украине. На рассмотрение документ внес литовский парламентарий Игидиус Варейкис.

В резолюции также говорится о том, что Россия должна прекратить признавать паспорта и другие документы, выданные на неподконтрольных Киеву территориях.

Ранее вице-спикер Госдумы Петр Толстой заявил, что резолюции ПАСЕ, касающиеся российского Крыма, не будут исполнены. Парламентарий добавил, что воссоединение Крыма с Россией — исторический факт.