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Депутат Госдумы рассказал, когда Россия заплатит взнос в Совет Европы

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Россия заплатит свой взнос в Совет Европы (СЕ), когда вернется к полноправной работе в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), заявил журналистам вице-спикер Госдумы Петр Толстой.

«Тогда, когда вернется к работе (в ПАСЕ)», — цитирует Толстого ТАСС

Парламентарий также отметил, что возвращение возможно только после внесения изменений в регламент ассамблеи.

«Россия может вернуться в ПАСЕ тогда, когда будет отменено дискриминационное положение регламента, которое позволяет лишать права голоса национальную делегацию», — сказал он, отметив, что, пока этого не случится, Россия к работе ассамблеи не вернется. 

Ранее 22 января сенатор Алексей Пушков ответил на заявление генсека СЕ Турбьёрна Ягланда о необходимости внесения Россией членских взносов и предложил переложить эту обязанность на Украину.

Российская делегация в ПАСЕ была лишена основных полномочий в апреле 2014 года в связи с событиями на Украине.

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