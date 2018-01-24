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Украинский журналист проговорился о засекреченных планах ВСУ

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Фото: РИА Новости/Михаил Палинчак
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В середине января журналист Юрий Бутусов, являющийся главным редактором портала «Цензор.нет», опубликовал на странице в Facebook сведения, касающиеся потребностей украинской армии. По данным Бутусова, Генштаб Украины, в частности, внес в список необходимого 800 современных противотанковых ракетных комплексов типа «Стугна» и «Корсар» и несколько сотен беспилотников.

Журналист написал тогда, что эти вооружения будут включены в гособоронзаказ и поставлены в войска через 2–3 года.

После этой публикации издание LIGA.net сделало запрос в пресс-службу Генштаба Украины о подробностях оборонной программы. В ответе, полученном журналистами, сообщалось, что потребности ВСУ определены Государственной целевой оборонной программой развития вооружения и военной техники ВСУ до 2020 года. Программа, в свою очередь, утверждена постановлением правительства от 30 марта 2016 года, сообщает телеканал «Звезда».

Постановление засекречено — документ имеет гриф «Совершенно секретно», указали в украинском Генштабе.

Ранее стало известно, что Украина перебрасывает дополнительные армейские подразделения к линии соприкосновения в Донбассе.

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