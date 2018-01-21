СМИ сообщили о выводе из Донбасса полной войсковой бригады ВСУ

Из Донбасса в полном составе выведена 128-я отдельная горно-пехотная бригада Вооруженных сил Украины (ВСУ). Войсковая часть переведена в место своей постоянной дислокации — в Закарпатскую область.

В какой части Донбасса несли службу военнослужащие, не уточняется. СМИ распространили фотографии с церемонии встречи военнослужащих в Закарпатье.

128-я горно-пехотная бригада, известная также как «Закарпатский легион», является одним из крупнейших соединений в ВСУ, сообщает «РИА Новости Украина».

В принятой армейской классификации бригада занимает промежуточное положение между полком и дивизией. Численность личного состава таких подразделений не превышает 4 тыс. человек, часто бригада дополнительно комплектуется бронетехникой и минометными частями.

Как писал iz.ru, ополченцы ДНР утверждают, что Украина, напротив, перебрасывает дополнительные армейские подразделения к линии соприкосновения в Донбассе.