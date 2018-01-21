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Ополченцы ДНР обвинили Киев в обстреле автобуса с гражданскими лицами

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Фото: Global Look Press/Celestino Arce Lavin
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Оперативное командование ДНР обвинило украинскую сторону в обстреле автобуса с гражданскими лицами. Инцидент произошел днем 21 декабря в районе пункта пропуска «Еленовка».

Огонь по автобусу велся из стрелкового оружия. В результате обстрела один мирный житель погиб на месте, еще один — ранен.

Информация о других пострадавших уточняется, сообщил представитель командования.

Ополченцы обратили внимание миссии ОБСЕ «на очередной факт убийства мирных граждан», сообщает «РИА Новости».

Напомним, Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе в Минске согласовала режим прекращения огня к новогодним и рождественским праздникам с 23 декабря.

Как писал iz.ru, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса.

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