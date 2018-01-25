На Украине проверят «Интер» из-за показа «Д'Артаньяна и 3 мушкетеров»

Власти Украины проверят телеканал «Интер» из-за показа фильмов «Д'Артаньян и три мушкетера» и «Чародеи», в которых были заняты актеры, «угрожающие безопасности» страны.

Информацию об этом распространил Национальный совет Украины по вопросам радио и телевещания в четверг, 25 января.

«Демонстрация фильмов, одним из участников которых является лицо, внесенное в перечень лиц, которые создают угрозу национальной безопасности, является признаком нарушения требований... закона Украины «О телевидении и радиовещании», — цитирует документ «РИА Новости».

В ведомстве отметили, что актеры Михаил Боярский, Борис Клюев, Олег Табаков внесены в список лиц, представляющих опасность из-за своей позиции по отношению к Украине и принадлежности Крыма.

2 января украинский артист Андрей Данилко, известный по сценическому образу Верки Сердючки, раскритиковал решение украинских властей о запрете показа российских фильмов.

Артист отметил, что «плохо относится» к тому, что музыканты и актеры из России не могут приехать на Украину. Данилко добавил, что критерии, по которым деятелей культуры вносят в черный список, ему непонятны.