Волкер не поедет в Донбасс из-за непогоды

Спецпредставитель Госдепа США по Украине Курт Волкер сегодня не поедет в Донбасс из-за неблагоприятных погодных условий, сообщили в посольстве США на Украине.

«Мы подтверждаем эту информацию. Поездка Волкера не состоится из-за плохой погоды», — слова сотрудника диппредставительства приводит ТАСС.

Как пояснили в посольстве, дипломат останется в Киеве, где у него запланированы встречи с представителями украинской власти.

Волкер прибыл на Украину 23 января и провел ряд переговоров с высокопоставленными чиновниками. Кроме того, он встретился с украинским президентом Петром Порошенко, стороны обсудили размещение миротворцев ООН в Донбассе.