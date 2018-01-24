Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе

Украинский лидер Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер обсудили ситуацию в Донбассе и перспективы размещения в регионе охранной миссии ООН.

Об этом в среду, 24 января, сообщила пресс-служба украинского президента.

Во время беседы было высказано серьезное беспокойство из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений в сфере безопасности, уточняет ТАСС. Также политики подчеркнули важность обмена пленными в Донбассе, которое произошло в конце 2017 года, и обсудили необходимость завершения этого процесса.

24 января Волкер планирует посетить восток Украины, а на следующий день он проведет ряд встреч с украинскими чиновниками. После этого спецпредставитель Госдепа отправится в Дубай (ОАЭ), где у него в пятницу якобы запланирована встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, пишут американские СМИ.

В конце 2017 года Волкер призвал Европу сохранить санкции против России.



