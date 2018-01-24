Прямой эфир

Порошенко и Волкер обсудили размещение миссии ООН в Донбассе

0
Фото: ТАСС/Михаил Палинчак
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Украинский лидер Петр Порошенко и спецпредставитель Госдепартамента по Украине Курт Волкер обсудили ситуацию в Донбассе и перспективы размещения в регионе охранной миссии ООН.

Об этом в среду, 24 января, сообщила пресс-служба украинского президента.

Во время беседы было высказано серьезное беспокойство из-за отсутствия прогресса в выполнении Минских соглашений в сфере безопасности, уточняет ТАСС. Также политики подчеркнули важность обмена пленными в Донбассе, которое произошло в конце 2017 года, и обсудили необходимость завершения этого процесса.

24 января Волкер планирует посетить восток Украины, а на следующий день он проведет ряд встреч с украинскими чиновниками. После этого спецпредставитель Госдепа отправится в Дубай (ОАЭ), где у него в пятницу якобы запланирована встреча с помощником президента России Владиславом Сурковым, пишут американские СМИ.

В конце 2017 года Волкер призвал Европу сохранить санкции против России.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Администрация Порошенко обнародовала его зарплату за 2017 год
Порошенко оговорился о топчущем землю Крыма и Донбасса украинском оккупанте


 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017