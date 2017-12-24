Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Европу сохранить санкции против России.

Дипломат в очередной раз увязал отмену ограничений с реализацией Минских соглашений.

По его мнению, ситуация в Донбассе за 2017 год только ухудшилась, в связи с чем отметил, что «санкционный режим заставляет Москву выполнять условия договоренностей».

«Необходимо, чтобы санкции оставались в силе до того момента, пока будут оставаться причины, по которым они были введены. Соблюдение Минских соглашений является ключевым условием. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в этом вопросе», — заявил Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине приветствовал решение Белого дома о поставках Киеву вооружений, отметив, что «неправильно разделять оружие на летальное и нелетальное».

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ранее заявил, что решение США поставлять оружие на Украину является ясным сигналом Киеву о поддержке попытки военного решения конфликта в стране.

Ранее Белый дом одобрил план по предоставлению Киеву противотанковых ракет Javelin.

Кроме того, Госдепартамент выдал лицензию на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей.