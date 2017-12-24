Прямой эфир

Волкер призвал Европу сохранить санкции против России

0
Фото: REUTERS/Valentyn Ogirenko
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Спецпредставитель США по Украине Курт Волкер призвал Европу сохранить санкции против России.

Дипломат в очередной раз увязал отмену ограничений с реализацией Минских соглашений.

По его мнению, ситуация в Донбассе за 2017 год только ухудшилась, в связи с чем отметил, что «санкционный режим заставляет Москву выполнять условия договоренностей».

«Необходимо, чтобы санкции оставались в силе до того момента, пока будут оставаться причины, по которым они были введены. Соблюдение Минских соглашений является ключевым условием. Очень важно, чтобы США и Европа были едины в этом вопросе», — заявил Волкер в интервью итальянской газете La Stampa.

Кроме того, спецпредставитель США по Украине приветствовал решение Белого дома о поставках Киеву вооружений, отметив, что «неправильно разделять оружие на летальное и нелетальное».

Глава комиссии Совета Федерации по информационной политике Алексей Пушков ранее заявил, что решение США поставлять оружие на Украину является ясным сигналом Киеву о поддержке попытки военного решения конфликта в стране.

Ранее Белый дом одобрил план по предоставлению Киеву противотанковых ракет Javelin.

Кроме того, Госдепартамент выдал лицензию на коммерческий экспорт на Украину ограниченного количества стрелкового оружия и легкого вооружения американских производителей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Порошенко рассказал о назначении оружия из США
В МИД РФ назвали опасным решение США о поставках оружия Украине

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «Мультимедийный информационный центр «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017