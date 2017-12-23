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Порошенко рассказал о назначении оружия из США

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Фото: Global Look Press
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Поставляемое из США летальное оборонительное оружие необходимо Киеву для «защиты украинских воинов и мирного населения».

«Американское оружие в руках украинских воинов — не для наступления, а для решительного отпора агрессору, защиты украинских воинов и мирного населения, а также эффективной самообороны в соответствии со статьей 51 Устава ООН. Это также трансатлантическая прививка от российского вируса агрессии», — написал украинский лидер на своей странице в Facebook.

Порошенко подчеркнул, что это «принципиальное и долгожданное» решение США накануне подтвердил госсекретарь Рекс Тиллерсон во время телефонного разговора.

Как ранее сообщал портал iz.ru, сенатор-республиканец Джон Маккейн заявил, что поставки Киеву противотанковых ракетных комплексов Javelin поспособствуют урегулированию конфликта на Украине.

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