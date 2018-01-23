Минск без альтернативы

Минский процесс по урегулированию ситуации в Донбассе ни при каких обстоятельствах не будет перенесен из белорусской столицы, а подобные предложения — «бессмысленная политическая авантюра». Об этом «Известиям» заявили три источника в российских дипломатических кругах, подчеркнув, что предложенная президентом США Дональдом Трампом идея о смене места переговоров на любой другой город подорвет Минские соглашения и сделает конфликт на Украине «вечным». Москва настаивает на преодолении конфликта по обговоренному сценарию. В Верховной раде «Известиям» рассказали, что подобная инициатива пока непопулярна среди политического истеблишмента страны.

На прошлой неделе президент США Дональд Трамп на встрече с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым высказал предложение перенести переговоры по урегулированию конфликта в Донбассе из Минска в Астану. В Казахстане отметили, что готовы организовать у себя переговорный формат. Постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров пояснил, что идея переноса возникла, «потому что Минский процесс застопорился», а значит, нужно «выйти из тупика». Однако собеседники в российских дипломатических кругах заверили «Известия», что Москва не согласится на подобные перестановки.

— Минский процесс не будет перенесен в Астану или какой-либо другой город. Это контрпродуктивно. Минские соглашения безальтернативны, и это единственный сценарий урегулирования конфликта. Изменение формата или места проведения станет дополнительным ударом по договоренностям, которые и так Киев всячески пытается нарушить. В такой ситуации создавать параллельный полноценный трек переговоров также крайне опасно, — пояснил высокопоставленный собеседник в российских дипломатических кругах.

Другой российский источник подчеркнул в разговоре с «Известиями», что Астана, видимо, возникла на фоне успехов Астанинского процесса по Сирии. Однако конфликты на Украине и в Сирии совершенно разные. Мирное урегулирование в Донбассе имеет вполне четкий и единственный план, реализация которого положит конец гражданской войне. Любые «подобные политические игры негативно влияют на и без того сложную ситуацию» и дают украинским властям лишний повод саботировать «Минск-2».

— Вместо того чтобы повлиять на Киев, выдвигаются идеи, не имеющие ничего общего с помощью в выполнении Минских соглашений, — сказал дипломатический источник.

Как отметил «Известиям» источник в минской контактной группе, план урегулирования остается прежним. По его словам, необходимо, чтобы стороны вышли на прямой диалог (Донбасс и Киев), а Украина всё же вспомнила о своем обещании первым делом объявить амнистию для участников украинского конфликта, предоставить ДНР и ЛНР особый статус и провести местные выборы. Более того, Москва до сих пор ждет реакции на предложение по размещению на Украине миротворцев ООН.

Председатель комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников заверил «Известия», что Россия по-прежнему будет настаивать на полной реализации «Минска-2», а перенос площадки переговоров выполнению договоренностей не поможет.

— В математике есть правило: от перестановки мест слагаемых сумма не меняется. Если бы имелся хоть малейший смысл, то еще можно было бы обсуждать предложение. Но не Минск мешает реализации соглашений. Поэтому от изменения места проведения переговоров ничего не произойдет. А наша дальнейшая стратегия — требовать выполнения Минских соглашений с учетом принятия закона «о реинтеграции Донбасса». Хотя Киев этим законом пускает Минские договоренности под откос, — считает парламентарий.

Несколько собеседников «Известий» в Верховной раде рассказали, что идея Дональда Трампа пока не пользуется популярностью и в политических кругах Украины, однако при желании ее можно «раскрутить». Депутат украинского парламента Евгений Мураев считает, что перенос переговоров в другое место не поможет реализации Минского процесса.

— Минский процесс застрял политически, а не географически. С Минском прекрасно налажено сообщение, динамично развивается аэропорт. В белорусскую столицу всем удобно прилетать. А летать в другое место — нет смысла. Дело же в политике, а не в географии. Важно не где, а кто ведет переговоры, — подчеркнул украинский депутат в беседе с «Известиями».

Между тем 18 января Верховная рада приняла закон «о реинтеграции Донбасса», который, по мнению Москвы, идет вразрез с Минскими соглашениями. Согласно документу, Россия объявляется «агрессором», территории ДНР и ЛНР признаются «оккупированными», а Киев фактически легитимизирует силовой сценарий решения вопроса. Впрочем, президент Украины Петр Порошенко заявляет, что «ни дух, ни буква закона не противоречат Минским договоренностям», а Киев будет «неуклонно» придерживаться международных обязательств. Однако Украина до сих пор так и не реализовала важные пункты «Минска-2».