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Песков ответил на идею переноса переговоров по Украине из Минска

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Место проведения переговоров по Донбассу не имеет большого значения, важна приверженность сторон урегулированию, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Таким образом он ответил на просьбу прокомментировать высказанную президентом США Дональдом Трампом идею о переносе переговоров по Донбассу из Минска.

«В данном случае место переговоров не имеет столь большого значения. Значение имеет приверженность соответствующих сторон идее безальтернативности Минских договоренностей за неимением каких-либо других договоренностей», — сказал Песков.

Пресс-секретарь подчеркнул безальтернативность нормандского формата. Песков напомнил при этом, что сторонами конфликта в Донбассе являются Киев, Луганск и Донецк, более того, под Минскими соглашениями стоит подпись именно президента Украины Петра Порошенко.

Пескова также спросили, готова ли РФ нести ответственность за происходящее в ДНР и ЛНР.

«Безусловно нет. Россия не согласна с постановкой такого вопроса, это противоречит букве и духу Минских договоренностей», — заявил Песков.

Напомним, 19 января президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе из Минска переговоров по урегулированию кризиса на Украине. На эту идею вскоре отреагировали в Минске. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Минск не считает важным конкретное место проведения переговоров, с тем же успехом их можно проводить и в Антарктиде.

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