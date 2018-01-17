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МИД считает проект о реинтеграции Донбасса угрозой Минским соглашениям

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Фото: РИА Новости/Алексей Дружинин
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Заместитель министра иностранных дел России, статс-секретарь Григорий Карасин заявил «Известиям», что украинский законопроект о реинтеграции Донбасса может «похоронить» Минские соглашения. 

По его словам, попытки народных депутатов Украины принять законопроект не имеют ничего общего с разрешением кризиса на востоке страны.

«Все лукавые манипуляции вокруг вполне конкретных договоренностей порождают ложные надежды на то, что международное общественное мнение согласится с тем, чтобы похоронить Минские соглашения», — сказал Карасин.

Дипломат подчеркнул, что урегулирование конфликта должно строиться на принципах диалога между сторонами.

Подробнее — в материале «Известий»:

Пауза в реинтеграции

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