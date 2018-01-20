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Казахстан заявил о готовности провести переговоры по Донбассу в Астане

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Фото: Global Look Press/Luiz Rampelotto/EuropaNewswire
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Казахстан готов провести переговоры по Донбассу в Астане в случае, если стороны конфликта согласятся на это. Об этом сообщил постоянный представитель Казахстана при ООН Кайрат Умаров.

«Если игроки решат сделать это (провести переговоры. — Прим. ред) в Астане, то мой президент с превеликой радостью сделает это (организует встречу. — Прим. ред). Если нет, то опять же пусть это будет любая столица, мы лишь хотим видеть подвижки в этом вопросе», — приводит ТАСС слова дипломата.

По мнению Умарова, идея переноса переговоров появилась из-за того, что минский процесс застопорился. «Возможно, нужно начать заново, это можно сделать в Астане или в любом другом месте, которое будет комфортно для участников переговоров. Идея в том, чтобы выйти из тупика, попытаться продвинуться в этом вопросе», — подчеркнул Умаров.

Ранее президент США Дональд Трамп выступил с инициативой о переносе из Минска переговоров по урегулированию кризиса на Украине. По мнению американского лидера, соглашение «Минск-1» зашло в тупик из-за отсутствия взаимопонимания сторон. На эту идею вскоре отреагировали в Минске. Глава МИД Белоруссии Владимир Макей отметил, конкретное место проведения переговоров не имеет значения. По его словам, с таким же успехом их можно проводить и в Антарктиде. Такую же позицию озвучила и Москва. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что место проведения переговоров по Донбассу не имеет большого значения. По его словам, главным является приверженность сторон урегулированию вооруженного конфликта на востоке Украины.

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