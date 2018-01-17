Назарбаев предложил Трампу посетить Казахстан

В ходе официального визита в США казахский лидер Нурсултан Назарбаев встретился со своим американским коллегой Дональдом Трампом.

Как сообщает «Газета.ру», политики подписали коммерческие соглашения на сумму $7 млрд, в том числе $2,5 млрд — на приобретение Казахстаном авиационной и железнодорожной техники и услуг по их обслуживанию.

Кроме того, Назарбаев пригласил Трампа посетить Казахстан в будущем.

Ранее портал iz.ru сообщал, что президент по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что отношения Астаны и Вашингтона вышли на новый уровень стратегического партнерства.