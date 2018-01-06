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Назарбаев призвал пересадить жителей Казахстана на электромобили

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев призвал пересадить жителей крупных городов страны на электромобили.

«Нам необходимо дальше работать в направлении газификации электростанций, частного жилья, перевода общественного и частного автотранспорта на газ. В будущем мы должны прийти к тому, что в Алма-Ате и в Астане ездить будут только на электромобилях», — заявил глава республики на встрече с алма-атинским мэром Бауыржаном Байбеком.

Стороны обсудили вопросы развития населенного пункта, в частности, экологические проблемы, сообщается на официальном сайте президента Казахстана.

Назарбаев также отметил, что если население города превышает 2 млн, то это обеспечивает не только экономическую самодостаточность, но и создает новые возможности для малого и среднего бизнеса.

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