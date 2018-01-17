Назарбаев посетовал на низкий уровень отношений России и США

Проблему ракетно-ядерной программы КНДР можно разрешить лишь при совместном участии в этом вопросе Москвы и Вашингтона, заявил президент Казахстана Нурсултан Назарбаев.

Лидер среднеазиатской республики по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выразил озабоченность по поводу низкого уровня отношений между Россией и США.

«Нас, соседей, беспокоят политические отношения, которые ушли на ноль между Соединенными Штатами и Россией», — заявил Назарбаев на совместной пресс-конференции в Вашингтоне.

Рассуждая о путях уменьшения напряженности на Корейском полуострове, президент Казахстана напомнил, как республика, в свое время, отказалась от ядерного арсенала и как позднее это сделал Иран.

По мнению Назарбаева, КНДР может прийти к такому же решению, если в урегулировании данной проблемы будут участвовать Россия, США и Китай.