Вашингтон хочет наладить стабильные отношения с Москвой и Пекином

К выстраиванию стабильных отношений с Россией и Китаем стремятся США. Вашингтон не хочет считать эти государства противником, говорится в новой ядерной доктрине США, сообщает ТАСС.

В пятницу, 12 января, общественности стала доступна несекретная версия новой ядерной доктрины Соединенных Штатов.

«Соединенные Штаты не имеют желания относиться как к противнику ни к России, ни к Китаю, а добиваются стабильных отношений с этими странами», — говорится в документе. Авторы доктрины отмечают, что если в прошлом РФ и США поддерживали диалоги, то взаимодействие сократилось в последние годы. Указывается, что всё объясняется «действиями российской стороны»: «аннексией» Крыма.

Ранее стало известно, что США планируют разработать новую ядерную боеголовку для сдерживания России от использования тактического оружия в конфликте в Восточной Европе.