Назарбаев заявил о новой эре во взаимоотношениях Казахстана и США
Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что отношения Астаны и Вашингтона вышли на новый уровень стратегического партнерства.
Лидеры Казахстана и США обсудили в Белом доме перспективы двусторонних отношений, а также вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.
Назарбаев отметил, что проблему ядерной угрозы КНДР можно решить только при совместной работе Москвы, Вашингтона и Пекина.
В этой связи он выразил обеспокоенность российско-американскими отношениями, которые, по мнению президента Казахстана, находятся «на нуле».
В рамках официального визита в США Назарбаев также провел встречу с американскими бизнесменами, которых он пригласил к сотрудничеству.