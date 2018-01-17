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Назарбаев заявил о новой эре во взаимоотношениях Казахстана и США

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Фото: Global Look Press/Olivier Douliery
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Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев по итогам переговоров со своим американским коллегой Дональдом Трампом заявил, что отношения Астаны и Вашингтона вышли на новый уровень стратегического партнерства.

Лидеры Казахстана и США обсудили в Белом доме перспективы двусторонних отношений, а также вопрос денуклеаризации Корейского полуострова.

Назарбаев отметил, что проблему ядерной угрозы КНДР можно решить только при совместной работе Москвы, Вашингтона и Пекина.

В этой связи он выразил обеспокоенность российско-американскими отношениями, которые, по мнению президента Казахстана, находятся «на нуле».

В рамках официального визита в США Назарбаев также провел встречу с американскими бизнесменами, которых он пригласил к сотрудничеству.

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