Прямой эфир

Казахстан подписал соглашение с компаниями США на $2,5 млрд

0
Фото: Global Look Press/Olivier Douliery
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Казахстан подписал соглашение с компаниями США на $2,5 млрд. Заключение соглашения состоялось по итогам визита в Вашингтон президента страны Нурсултана Назарбаева, передает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

В частности, были заключены ряд контрактов и документов между Boeing Company, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» о приобретении американской продукции и услуг на сумму более $2,5 млрд.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). По итогам 2016 года объем двусторонней достиг $1,9 млрд. Вашингтон и Астана намерены развивать отношения в данной отрасли.

Начавшийся во вторник официальный визит Назарбаевав США продлится до четверга. В рамках поездки президент Казахстана также намерен посетить Нью-Йорк.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Назарбаев пригласил к сотрудничеству американский бизнес 
Назарбаев посетовал на низкий уровень отношений России и США

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017