Казахстан подписал соглашение с компаниями США на $2,5 млрд. Заключение соглашения состоялось по итогам визита в Вашингтон президента страны Нурсултана Назарбаева, передает ТАСС со ссылкой на заявление Госдепартамента.

В частности, были заключены ряд контрактов и документов между Boeing Company, GE Transportation, GE Digital, Chevron, Air Astana, KazTemirZholy, SCAT Airlines и фондом национального благосостояния «Самрук-Казына» о приобретении американской продукции и услуг на сумму более $2,5 млрд.

Стороны договорились о продолжении сотрудничества в рамках Всемирной торговой организации (ВТО). По итогам 2016 года объем двусторонней достиг $1,9 млрд. Вашингтон и Астана намерены развивать отношения в данной отрасли.

Начавшийся во вторник официальный визит Назарбаевав США продлится до четверга. В рамках поездки президент Казахстана также намерен посетить Нью-Йорк.