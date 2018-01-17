Назарбаев пригласил к сотрудничеству американский бизнес 

Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев в рамках официального визита в США провел встречу с американскими деловыми кругами.

Как сообщает пресс-служба главы Казахстана, в ходе встречи Назарбаев пригласил бизнесменов участвовать в реализации совместных проектов в агропромышленном комплексе.

Ранее сообщалось, что лидер среднеазиатской республики по итогам переговоров с американским коллегой Дональдом Трампом выразил озабоченность по поводу низкого уровня отношений между Россией и США.