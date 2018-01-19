Белоруссия предложила договариваться по Украине в Антарктиде

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей в ответ на критику со стороны президента США Дональда Трампа по поводу проведения переговоров по Украине в Минске заявил, что качество обсуждения украинского вопроса не зависит от места встречи, а сами переговоры с таким же успехом можно было бы проводить в Антарктиде.

«В отличие от других, Белоруссия за лаврами миротворца не гонится, но это конфликт в нашей семье, в нашем регионе, и мы кровно заинтересованы в его разрешении. Вряд ли что-либо зависит от места проведения переговоров, переговоры по Украине можно перенести хоть в Антарктиду, если будет уверенность в их успехе», — приводит ТАСС заявление Макея.

Министр добавил, что Белоруссия не настаивала на том, чтобы быть «хозяйкой» переговоров по Украине, но ответила согласием на предложение лидеров «нормандской четверки» проводить встречи в Минске.

Макей также отметил, что уверенность в эффективности переговоров зиждется на искренней нацеленности всех заинтересованных сторон в том, чтобы достичь успеха. Белоруссия же, сказал Макей, не является участницей переговоров, хотя президент Александр Лукашенко неоднократно предлагал различные пути урегулирования украинского кризиса.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп в ходе беседы с лидером Казахстана Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.