Клинцевич назвал мишурой закон о реинтеграции Донбасса

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что с принятием закона о реинтеграции Донбасса ничего не изменится.

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». За законопроект на заседании в четверг проголосовали 280 народных депутатов. На прошлом заседании рады парламента депутаты отказались признать самопровозглашенные республики Донбасса террористическими организациями. Это спровоцировало беспорядки возле здания Верховной рады. Активисты требовали принять закон, жгли покрышки и пытались поджечь российский флаг. Во время столкновений пострадал полицейский.

«Так называемые страсти вокруг закона о Донбассе — это буря в стакане воды. С его принятием, по сути, ничего не изменится. Появились только новые термины. Что же касается широкомасштабной войны в Донбассе, то Киев не начинал ее вовсе не потому, что не было соответствующего закона. Украинская власть все-таки смогла докумекать, что эта война неизбежно закончится ее жестоким поражением, а затем и крахом», — написал на своей странице в Facebook Клинцевич.

Между тем сенатор уверен, что статья о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией могла бы стать серьезной новацией.

«Статья о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая стала бы единственной серьезной новацией закона, в него не вошла. Депутатам, видимо, в доступной форме объяснили, чем это грозит прежде всего самой Украине, для которой наша страна по-прежнему остается главным торговым партнером. Закон не более чем идеологическая мишура, не имеющая никакого отношения к реальной жизни. С его помощью не решить ни одной проблемы», — подчеркнул Клинцевич.

По словам сенатора, Россия будет продолжать настаивать на неукоснительном выполнении украинской стороной Минских договоренностей как обязательном условии мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, 4 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции и определил его статус как неотложный.