Прямой эфир

Клинцевич назвал мишурой закон о реинтеграции Донбасса

0
Фото: пресс-служба Совета Федерации/flickr.com
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Первый зампредседателя комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич считает, что с принятием закона о реинтеграции Донбасса ничего не изменится.

Верховная рада приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». За законопроект на заседании в четверг проголосовали 280 народных депутатов. На прошлом заседании рады парламента депутаты отказались признать самопровозглашенные республики Донбасса террористическими организациями. Это спровоцировало беспорядки возле здания Верховной рады. Активисты требовали принять закон, жгли покрышки и пытались поджечь российский флаг. Во время столкновений пострадал полицейский.

«Так называемые страсти вокруг закона о Донбассе — это буря в стакане воды. С его принятием, по сути, ничего не изменится. Появились только новые термины. Что же касается широкомасштабной войны в Донбассе, то Киев не начинал ее вовсе не потому, что не было соответствующего закона. Украинская власть все-таки смогла докумекать, что эта война неизбежно закончится ее жестоким поражением, а затем и крахом», — написал на своей странице в Facebook Клинцевич.

Между тем сенатор уверен, что статья о разрыве дипломатических отношений Украины с Россией могла бы стать серьезной новацией.

«Статья о разрыве дипломатических отношений с Россией, которая стала бы единственной серьезной новацией закона, в него не вошла. Депутатам, видимо, в доступной форме объяснили, чем это грозит прежде всего самой Украине, для которой наша страна по-прежнему остается главным торговым партнером. Закон не более чем идеологическая мишура, не имеющая никакого отношения к реальной жизни. С его помощью не решить ни одной проблемы», — подчеркнул Клинцевич. 

По словам сенатора, Россия будет продолжать настаивать на неукоснительном выполнении украинской стороной Минских договоренностей как обязательном условии мирного урегулирования конфликта в Донбассе.

Напомним, 4 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции и определил его статус как неотложный.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украинский парламент признал Россию «страной-агрессором»
Захарченко рассказал о последствиях закона о Донбассе

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017