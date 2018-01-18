В МИД рассказали о последствиях закона о реинтеграции Донбасса

Закон о реинтеграции Донбасса, принятый Верховной радой Украины, полностью противоречит Минским соглашениям. Документ направлен на раскол страны, говорится в официальном заявлении МИД России.

«Ни о какой «реинтеграции» речи не идет. <...> Киев хоронит достигнутые в Минске договоренности и весь имеющийся механизм поиска взаимоприемлемых решений по преодолению внутриукраинского кризиса, включая и «нормандский формат», — отметили в дипведомстве.

Что же касается присвоения России статуса «страны-агрессора», то таким образом Киев «пытается снять с себя всю ответственность за те разрушения и страдания» и переложить вину на Москву.

В ведомстве обратили внимание на то, что принятие законопроекта «совпало» с решением Вашингтона «поставить на Украину летальные вооружения».

«К сожалению, мы являемся свидетелями создания ситуации, чреватой опасной эскалацией на Украине с непредсказуемыми последствиями для всеобщего мира и безопасности», — говорится в сообщении.

Как писал портал iz.ru, 18 января Верховная рада Украины одобрила закон о реинтеграции Донбасса. За документ проголосовали 280 народных депутатов.