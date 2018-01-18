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Матвиенко выразила тревогу по поводу закона о реинтеграции Донбасса

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Фото: пресс-служба Совета Федерации/council.gov.ru
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Спикер Совфеда Валентина Матвиенко выразила тревогу в связи с принятием Верховной радой Украины закона о реинтеграции Донбасса. 

Она отметила, что документ говорит о нежелании Киева соблюдать Минские соглашения и создает ситуацию, в которой Киев может бесконтрольно применять оружие.

«Этот закон похоронил Минские соглашения. Он создал условия для безответственного бесконтрольного использования вооруженных сил, применения оружия. В нем не сделано ни одного шага в сторону мирного процесса. Это очень тревожит, очень беспокоит», — приводит «РИА Новости» слова Матвиенко.

Как пишет агентство, сенатор также отметила, что Россию в тексте закона назвали «страной-агрессором», чтобы «найти виновных в той катастрофе, которая произошла на Украине после государственного переворота» и «переложить ответственность». 

Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». 

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.

Россия неоднократно заявляла о своей непричастности к событиям в Донбассе и заинтересованности в преодолении Украиной политического и экономического кризиса. 

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