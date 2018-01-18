Пушков высказался по поводу закона о реинтеграции Донбасса
Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса подрывает Минские соглашения, а также допускает использование президентом Украины армии для подавления протестов.
Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.
Он также указал на парадоксальность закона, называющего Россию «агрессором» и при этом не предусматривающего разрыва дипотношений Киева и Москвы.
«Это объясняется тем, что Порошенко хочет сохранить канал взаимодействия. Кроме того, разрыв дипотношений был бы чреват серьезными последствиями для 3,5 млн украинцев, которые регулярно посещают Россию и имеют здесь постоянный заработок», — пояснил сенатор в эфире канала «Россия 24».
Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада ранее приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором».
Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.
Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликт, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса.