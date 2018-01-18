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Пушков высказался по поводу закона о реинтеграции Донбасса

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Принятый Верховной радой закон о реинтеграции Донбасса подрывает Минские соглашения, а также допускает использование президентом Украины армии для подавления протестов.

Об этом заявил председатель комиссии Совфеда по информационной политике Алексей Пушков.

Он также указал на парадоксальность закона, называющего Россию «агрессором» и при этом не предусматривающего разрыва дипотношений Киева и Москвы. 

«Это объясняется тем, что Порошенко хочет сохранить канал взаимодействия. Кроме того, разрыв дипотношений был бы чреват серьезными последствиями для 3,5 млн украинцев, которые регулярно посещают Россию и имеют здесь постоянный заработок», — пояснил сенатор в эфире канала «Россия 24»

Как сообщал портал iz.ru, Верховная рада ранее приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «страной-агрессором».

Документ закрепляет за территориями самопровозглашенных ДНР и ЛНР статус «временно оккупированных» и допускает введение военного положения на юго-востоке Украины.

Россия неоднократно заявляла, что не является стороной внутриукраинского конфликт, непричастна к событиям в Донбассе и заинтересована в преодолении Украиной политического и экономического кризиса. 

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