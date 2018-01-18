Депутат Верховной рады Надежда Савченко назвала закон о реинтеграции Донбасса безграмотным с юридической точки зрения.

«Он включает кучу терминов, которые не соответствуют фактической ситуации, он противоречит другим законам, и пока это не урегулировано», — пояснила она.

«Этот закон нужно было сделать правильным, а не просто проголосовать, потому что был политический момент», — подчеркнула Савченко.

По ее мнению, закон фактически снял ответственность с президента Украины Петра Порошенко и секретаря СНБО Украины Александра Турчинова за использование вооруженных сил в мирное время, сообщает «РИА Новости».

Надежда Савченко принимала участие в боевых действиях в Донбассе в качестве штурмана-оператора боевого вертолета, имеет звание капитана Вооруженных сил Украины. Осуждена российским судом на 22 года тюрьмы за причастность к убийству журналистов ВГТРК под Луганском 17 июня 2014 года. Помилована в мае 2016 года указом президента РФ.

Как писал iz.ru, Верховная рада 18 января приняла закон о реинтеграции Донбасса, в котором Россия названа «агрессором». Ранее заместитель министра иностранных дел России статс-секретарь Григорий Карасин заявлял в интервью порталу, что этот законопроект может «похоронить» Минские соглашения.