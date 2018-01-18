Железняк назвал закон о реинтеграции Донбасса угрозой жизни народа

Принятый Верховной радой Украины закон о реинтеграции Донбасса противоречит Минским соглашениям и несет угрозу жизни народа, заявил замсекретаря Генсовета «Единой России», член комитета Госдумы по международным делам Сергей Железняк.

«Данный акт полностью взрывает подписанные Украиной Минские договоренности и ставит под угрозу не только законные права и интересы, но и жизнь народа Донбасса», — приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы Железняка.

Он отметил, что само закрепление за Россией словосочетания «страна-агрессор» уже является нарушением международного права, а также провокацией против Москвы. Железняк добавил, что Россия будет настаивать на оценке этого неправового и опасного документа со стороны ООН и ОБСЕ.

В четверг Верховная рада Украины во втором и последнем чтении приняла закон о реинтеграции Донбасса. В тексте закона Россия названа «страной-агрессором», а Донбасс — «временно оккупированной территорией».

При этом рада уже дважды не смогла сделать этот документ еще более жестким. 17 января у депутатов не прошли поправки к этому закону, предполагающие разрыв дипломатических отношений с Россией. 18 января депутаты не поддержали поправки к закону о реинтеграции Донбасса, предусматривающие денонсацию договора о дружбе с Россией.