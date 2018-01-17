Рада отклонила поправку о разрыве дипотношений с Москвой

Украинская рада в среду отказалась внести поправку о разрыве дипломатических отношений с Москвой в закон о реинтеграции Донбасса.

За внесение поправки, обязывающей украинский кабмин разорвать дипотношения с Россией, проголосовали всего 72 парламентария при необходимом минимуме в 226 голосов.

Напомним, рада второй день подряд рассматривает во втором чтении законопроект о реинтеграции Донбасса. В законопроекте российская сторона названа «агрессором» и неподконтрольные Киеву территории Донбасса признаны «оккупированными».

Как ранее писал портал iz.ru, официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала неадекватной идею о разрыве дипломатических отношений между Украиной и Россией.