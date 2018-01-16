Рада перенесла обсуждение законопроекта по реинтеграции Донбасса

Верховная рада Украины продолжит второе, заключительное чтение президентского законопроекта о реинтеграции Донбасса в среду, 17 января.

«Мы продолжим завтра с поправки 483», — сказал спикер палаты Андрей Парубий, закрывая заседание 16 января.

По его мнению, депутаты «провели плодотворную дискуссию». Однако ни одна из обсужденных поправок не была принята, отмечает ТАСС.

Всего ко второму чтению документа подано более 700 поправок.

Внутри рады предрекают, что обсуждение затянется на более длительный срок. Например, депутат Владимир Арьев предсказал в Facebook, что окончательно закон примут только 18 января.

Заседание 16 января от назвал «пропавшим днем».

Напомним, 4 октября 2017 года президент Украины Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной рады законопроект о реинтеграции и определил его статус как неотложный. Акт закрепляет статус России как страны-агрессора, вводит понятие «российская оккупационная власть». Также документ позволяет вводить войска, применять вооруженные силы в любой период и на неопределенный срок и дает полномочия президенту объявлять военное положение.