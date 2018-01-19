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Трамп выступил за перенос переговоров по Донбассу из Минска

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Фото: REUTERS/Yuri Gripas
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Американский лидер Дональд Трамп в ходе беседы с казахстанским коллегой Нурсултаном Назарбаевым предложил перенести из Минска переговоры по разрешению конфликта в Донбассе.

Как сообщил Назарбаев по итогам переговоров, Трамп выступил за перенос переговоров в столицу другого государства, так как «Минск-1» зашел в тупик из-за отсутствия взаимопонимания сторон.

«Вообще это первоначально должно было быть в Казахстане. Я поездки делал, чтобы собрать всех, чтобы встретились там. Так договорились, что в этом направлении будем работать», — отметил глава республики.

Президент Казахстана также выступил за введение миротворцев в Донбасс для определения границ. Такие меры, по мнению политика, повысят уровень взаимопонимания.

Как ранее сообщал портал iz.ru, Назарбаев по итогам переговоров глав двух стран заявил о новой эре во взаимоотношениях Казахстана и США.

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