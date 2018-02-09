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Путин раскрыл еще одну тему послания Федеральному собранию

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
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Президент России Владимир Путин пообещал затронуть тему создания условий для работы бизнеса в ежегодном послании Федеральному собранию. Об этом глава государства заявил на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей 9 февраля.

«Мы продолжим улучшать деловой климат в России, формировать комфортные условия для инвестиций в новые производства, создание качественных рабочих мест, устранять барьеры в регуляторике, развивать инфраструктуру», — сказал Путин.

Он также отметил, что в будущем в России планируется настраивать систему профессионального и высшего образования на потребности отечественной промышленности, сельского хозяйства и других отраслей.

«Планирую подробнее поговорить обо всем этом и в послании Федеральному собранию», — отметил он.  

Дата президентского послания пока не определена. 

Ранее в феврале Путин пообещал, что в его ежегодном послании Федеральному собранию будут затронуты проблемы отечественной науки. 

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