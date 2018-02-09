Президент России Владимир Путин предложил обсудить второй этап амнистии капитала. Об этом он заявил на съезде РСПП (Российского союза промышленников и предпринимателей), передает ТАСС.

Российский лидер также отметил, перед принятием решения об амнистии капиталов Россия консультировалась с международными организациями, которые поддержали данную инициативу. По его словам, ее продление придаст бизнесу в РФ дополнительную устойчивость.

«Рассчитываю, что этот шаг навстречу российскому бизнесу придаст ему дополнительную устойчивость, создаст новые возможности для тех, кто хочет честно, цивилизованно, в белую работать в России, создавать здесь предприятия и новые рабочие места», — сказал Путин.

В пятницу Госдума приняла в третьем чтении законопроект о продлении амнистии капиталов до 28 февраля 2019 года.

Ранее президент РСПП Александр Шохин заявил, что санкции положительно повлияли на программу амнистии капитала, которая действовала в России с 1 июля 2015 года по 30 июня 2016 года. В этот период российские налогоплательщики могли добровольно задекларировать свои активы и счета, находящиеся в иностранных юрисдикциях в обмен на освобождение от уголовной или административной ответственности, а также от уплаты налогов за прошлые периоды.