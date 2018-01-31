Названы сроки принятия закона по продлению амнистии капиталов

Закон, предусматривающий продление амнистии капиталов, может быть принят Госдумой в течение полутора недель, чтобы президент РФ Владимир Путин смог подписать документы 1 марта.

Об этом заявил по итогам Совета Думы первый вице-спикер нижней палаты парламента Александр Жуков.

Он рассказал, что на заседании депутаты рассмотрели три касающихся продления амнистии капиталов законопроекта, передает ТАСС.

Как сообщал портал iz.ru, за продление амнистии капиталов 25 декабря выступил глава государства.