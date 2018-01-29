Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян. Соответствующее высказывание главы государства прозвучало в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

Путин подчеркнул, что конкурентоспособность частных компаний и перспективы их развития зависят напрямую от их возможности создать привлекательные условия для самореализации сотрудников.

«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого», — приводит ТАСС слова президента.

Как сообщал портал iz.ru, Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения также заявил, что экономические результаты РФ являются результатом труда граждан страны, и указал на необходимость обеспечить работникам возможность полной самореализации и карьерного роста.