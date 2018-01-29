Прямой эфир

Путин призвал обеспечить рост реальных доходов россиян

0
Фото: ИЗВЕСТИЯ/Павел Бедняков
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости обеспечить рост реальных доходов и зарплат россиян. Соответствующее высказывание главы государства прозвучало в ходе церемонии подписания Генерального соглашения между правительством, профсоюзами и работодателями.

Путин подчеркнул, что конкурентоспособность частных компаний и перспективы их развития зависят напрямую от их возможности создать привлекательные условия для самореализации сотрудников. 

«Нам необходимо обеспечить рост реальных доходов и реальных зарплат наших граждан. Это касается и бюджетного сектора, над чем последовательно работает государство, и, конечно, коммерческого», — приводит ТАСС слова президента. 

Как сообщал портал iz.ru, Путин в ходе церемонии подписания Генерального соглашения также заявил, что экономические результаты РФ являются результатом труда граждан страны, и указал на необходимость обеспечить работникам возможность полной самореализации и карьерного роста. 

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Наш общий долг — защитить от любых угроз ценности мира»
Владимир Путин и премьер Израиля Биньямин Нетаньяху почтили память жертв блокады Ленинграда и холокоста
Путин внес в ГД законопроект о повышении МРОТ до прожиточного минимума

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Телеграм
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Телеканал «известия» —
лауреат премии
«Золотой Луч 2017»
(Открытие года)

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017