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Кремль допускает амнистию для бизнеса только с учетом мнения правоохранителей

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Амнистия для уехавших в Лондон российских бизнесменов возможна после обсуждения данного вопроса с представителями правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Какая-то позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов», — сказал он.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что передал президент РФ Владимиру Путину список бизнесменов, которые в настоящий момент живут в Великобритании и хотят вернуться в Россию.

В Кремле заявили, что данный список пока не получили.

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