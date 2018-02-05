Кремль допускает амнистию для бизнеса только с учетом мнения правоохранителей

Амнистия для уехавших в Лондон российских бизнесменов возможна после обсуждения данного вопроса с представителями правоохранительных органов. Об этом заявил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков.

«Какая-то позиция может быть сформулирована только с учетом точки зрения правоохранительных органов», — сказал он.

Ранее бизнес-омбудсмен Борис Титов сообщил, что передал президент РФ Владимиру Путину список бизнесменов, которые в настоящий момент живут в Великобритании и хотят вернуться в Россию.

В Кремле заявили, что данный список пока не получили.